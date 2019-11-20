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رياضة

تامر حسني مفاجأة بريزنتيشن في حفل ختام أمم أفريقيا للشباب

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:08 م
تامر حسنى ووزير الرياضة
تامر حسنى ووزير الرياضة ومنتصر النبراوى وعمرو الجنايني
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يسرى غازى
نجحت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي في الاتفاق مع الميجا ستار تامر حسني على إحياء حفل ختام بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 سنة، والمقامة حاليًا في مصر، والذي سيكون على هامش المباراة النهائية للبطولة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة بين منتخبنا الوطني ومنتخب كوت ديفوار.

جاء اختيار شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي للنجم تامر حسني لكونه واحد من أهم نجوم الغناء ليس في مصر فقط ولكن في الوطن العربي، كما أنه يعد أحد أهم سفراء الفن المصري في العالم، وهو ما يظهر في نجاح حفلاته الكبير في جميع قارات العالم على مدار السنوات الماضية.

من جانبه رحب نجم الجيل كما يحلو لجمهوره مناداته، بإحياء الحفل الكبير والذي سيشهد العديد من المفاجأة الأخرى والتي ستعلن عنها شركة بريزنتيشن واحدة تلو الأخرى في حينها، مبديًا سعادته الكبيرة بالمشاركة في التنظيم الرائع للدولة المصرية لبطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 سنة، خاصة بعد أن شهدت البطولة العديد من الإنجازات أبرزها صعود منتخبنا الوطني لأولمبياد طوكيو، وتسجيل البطولة لأكبر عدد حضور جماهيري في تاريخ بطولات أمم افريقيا للشباب وذلك في مواجهة مصر وجنوب أفريقيا التي جاءت بالدور نصف النهائي، وأقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب ستاد القاهرة والذي تجاوز الـ70 ألف متفرج.

وعاد نظام تذكرتى للعمل فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، حيث تم حجز تذاكر البطولة بالكامل عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري.
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