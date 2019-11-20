بفستان بسيط .. زوجة أحمد داوود تستعرض أناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائى

شاركت المذيعة إنجى علي متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، بمقطع فيديو كشفت من خلاله عن إطلالة علا رشدى زوجة الفنان أحمد داوود، خلال مشاركتها فى حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الحالية الـ 41.



اطلت زوجة أحمد داوود خلال هذا الحدث بفستان بسيط، باللون الأبيض، وأتسم التصميم بأنه لا يحمل أى نقوشات و بفتحة من الجانب كشفت عن ساقيها، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الأنيقة.



فيما أعتمدت على تسريحة شعر غير تقليدية، وأختارت مكياجا متناسقا مع ملامحها.



يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.



المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.



