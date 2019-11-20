البابا تواضروس يبدأ الاجتماع الأسبوعي فى كنيسة التجلي بـ دير الأنبا بيشوي

بدأ قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماع الأربعاء الأسبوعي مساء اليوم بكنيسة التجلي بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.





ويلقي قداسة البابا تواضروس الثانى، العظة الأسبوعية، بحضور عدد كبير من أساقفة الكنيسة المجتمعين لحضور سيمينار المجمع المقدس، والذي افتتحه البطريرك بمحاضرة عن "الأسقف والكاهن.. ابوة وبنوة".





وتدور المناقشات خلال سيمينار هذا العام حول موضوع "الأسقف والكاهن أبوةً وبنوةً" حيث تناقش عملية اختيار وإعداد الكاهن للقيام بخدمة الكهنوت وكيفية تعامل الأب الأسقف معه داخل العمل الرعوي وماذا يريد الكاهن من الأب الأسقف، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالموضوع ذاته، والتي سيتم تناولها من خلال عدد من المحاضرات والحلقات النقاشية.



