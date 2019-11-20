البابا تواضروس: سيمنار المجمع المقدس فرصة للدراسة والمعرفة والمناقشة بين الأساقفة

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة التجلي بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.



حضر اللقاء الآباء مطارنة وأساقفة الكنيسة، الذين يشاركون حاليًا في سيمنار المجمع المقدس، والذي يدور موضوعه عن "الأسقف والكاهن أبوةً وبنوةً".



ورحب قداسة البابا تواضروس – خلال كلمته – بالآباء المطارنة الأساقفة المشاركين في السيمنار السنوى للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لافتا إلى أن السيمنار السنوي موضوعه هذا العام "الأسقف والكاهن أبوة وبنوة" ويتضمن موضوعات هامة ونافعة للخدمة.



وأضاف أن السيمنار فرصة للدراسة والمعرفة والمشاركة والمناقشة، وتحدث قداسته عن "عمل النعمة" في الخدمة ومع الأباء والخدام، لافتا إلى أن النعمة تعطى قوة أكبر من الطبيعة، مثلما حدث مع موسى النبي عندما استطاع بعصاه أن يشق البحر الأحمر، وأن النعمة يعطيها الله إلى كل شخص يعمل ولا يعطيها للانسان الكسلان انما لهؤلاء الذين يجتهدون.



وقال قداسة البابا تواضروس الثاني إنه من ضمن صفات الخادم أنه يمتلك احساسا حقيقيا بالنعمة التى حصل عليها، وأن الاحساس يكون متجددا ومستمرا طوال الوقت، لافتا إلى ان الاحساس المستمر بالنعمة يجدد الشباب داخل الانسان، كذلك يكون الخادم لديه استعداد لاشباع كل النفوس.



يشار إلى المناقشات خلال سيمنار هذا العام تدور حول موضوع "الأسقف والكاهن أبوةً وبنوةً" حيث تناقش عملية اختيار وإعداد الكاهن للقيام بخدمة الكهنوت وكيفية تعامل الأب الأسقف معه داخل العمل الرعوي وماذا يريد الكاهن من الأب الأسقف، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالموضوع ذاته، والتي يتم تناولها خلال عدد من المحاضرات والحلقات النقاشية.



وبدأت فعاليات اليوم الأول في السيمنار أول أمس الاثنين بمحاضرة افتتاحية لقداسة البابا تواضروس الثاني حول الموضوع الرئيسي للسيمنار وهو "الأسقف والكاهن ..ابوةً وبنوة".