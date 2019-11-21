سنجل ويفتخر.. شاهد قردا بوجه إنسان في الصين وسر رفضه للزواج

بعد شهرته الواسعة يرفض القرد الذي يحمل وجه "إنسان" الارتباط ويفضل أن يظل عازبًا بعد رفضه للزواج رغم بلوغه الـ19 عامًا، رغم محاولات الخبراء والعلماء العديدة التي باءت بالفشل.



أثار القرد الشهير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي بسبب شكل وجه حيث يبدو كأنه إنسانًا في شكل قرد، وهو ما ترك دهشة واسعة على مستوى العالم، ويبدو أن هذه الشهرة قد أصابته بالغرور.



يحمل القرد عناد بعض "السناجل" فهو يرفض فكرة الارتباط من أساسها رغم محاولات العلماء في حديقة حيوان "تيانجين الصينية" بإيجاد شريكة له إلا أن سلوك القرد العدواني والعنيف يجعل الإناث تهرب بعيدًا عنه.



وهو ما يهدد فصيلته وفقًا للدايلي ميل، يتميز القرد بالنشاط المفرط واللعب طوال الوقت، وحبه لتكسير ثمرات جوز الهند صعبة الكسر، حيث ينتمي القرد لفصيلة Margarita Island Capuchin.



أتى العلماء بعدد 3 إناث من نفس فصيلة القرد إلى حديقة الحيوان وتم وضعهم تحت الرعاية حتى ينضجن ويصبحوا قابلين للتزاوج على أمل أن يقتنع القرد.