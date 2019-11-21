بعد خسارة وزنها.. أيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها بفستان أنيق

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ساحرة، بعد تألقها بإطلالة أنيقة فى مهرجان القاهرة السينمائي.



احتفلت الفنانة أيتن عامر بعيد ميلادها اليوم قبل عيد ميلادها بيوم الموافق ٢٢ نوفمبر بصورة على انستجرام قائلة: "عيد ميلادي".



وظهرت الفنانة أيتن عامر، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستان باللون البيج المطرز بالفضى مكشوف الأكتاف ويأخذ شكل من تصميم ملك، وهو ما أبرز رشاقتها واسترجاعها لوزنها المثالي.