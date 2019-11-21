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رياضة

بركات إبراهيم يعتذر عن استكمال مشواره مع طهطا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:52 ص
صدى البلد
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رباب الهواري
اعتذر بركات إبراهيم ، المدير الفنى للفريق الأول بنادى طهطا عن استكمال مشواره مع الفريق في منافسات القسم الثاني بالموسم الجديد، عقب الخسارة بثلاثية من فريق تليفونات بني سويف في الجولة الخامسة .

وقال عبر صفحته الشخصية "فيس بوك":أشكر مجلس إدارة نادي طهطا المحترم والجهاز المعاون واللاعبين على الفترة الجميلة التي قضيتها معهم والتي لاقيت فيها كل الود والاحترام واعتذر عن عدم قدرتي على مواصلة المشوار معهم متمنيا لهم كل التوفيق فيما هو قادم .

يذكر أن قد نجح نادي طهطا برئاسة الدكتور عادل حلمي في التعاقد مع بركات إبراهيم المدير الفني السابق لسوهاج ونادي أسوان لتوليه منصب المدير الفني خلفا لـ أشرف السيد الذي رحل عن الفريق نهاية الموسم الماضي.

وجاء التعاقد مع بركات إبراهيم بعد فشل المفاوضات مع نجم الأهلي ياسر ريان وإكرامي عبد العزيز وإبراهيم شبانه.
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