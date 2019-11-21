الدفاع التونسية: إنقاذ 40 مهاجرا قبالة صفاقس شرقي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع التونسية إنقاذ 40 مهاجرا، معظمهم من أفريقيا، قبالة (صفاقس) في شرق تونس، أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) اليوم /الخميس/ - أن المهاجرين كانوا في طريقهم إلى إيطاليا، مشيرة إلى أن مركبهم كان معطوبا وأنهم أعيدوا إلى صفاقس بالتنسيق مع الحرس البحري الوطني.



ولفتت الوزارة إلى أن الموقوفين هم 4 تونسيين و36 مهاجرا من جنسيات أفريقية أخرى، وقد أبلغوا السلطات بأنهم أبحروا من سواحل صفاقس.

