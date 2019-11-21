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حوادث

التحريات: شركة الإسكندرية أدارت 18 قناة إباحية.. وتطبيقا للهواتف للاشتراك بها| تفاصيل

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:48 ص
بث من خلال الهواتف
بث من خلال الهواتف
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مصطفي الرماح
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن تفاصيل مثيرة حول واقعة ضبط شبكة قنوات اباحية تُبث من محافظة الإسكندرية.

وتبين من التحريات أن شركة بمنطقة سيدي جابر أطلقت تطبيقا باسمها يتم تحميله على أجهزة الهواتف المحمولة مقابل مبلغ 180 جنيها "اشتراك سنوي" ويتم توزيع تلك المنتجات من خلال شركتي "شحن" و"تحويل أموال" وقد بلغ عدد العملاء حوالي 4 آلاف عميل داخل وخارج البلاد.

كما كشفت التحريات أن الشركة تقوم بسرقة المحتوى الخاص ببعض القنوات الفضائية الأخرى والمشفرة ويتم تسويق المنتج من خلال جهاز ريسيفر يتم تجميعه وتحميله بالأكواد الخاصة بتلك القنوات وبيعه بمبلغ 750 جنيها.

وكانت معلومات وردت لقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية، مفادها قيام صاحبي شركة 41 – 46 سنه مقيمين بدائرة قسم سيدي جابر؛ بإدارة شركة للقنوات الفضائية ومقرها دائرة القسم تضم 18 قناة تبث وتعرض أفلاما إباحية.

وبتقنين الإجراءات وباستهدافهما بمقر الشركة تم ضبطهما و6 موظفين"خدمة عملاء - دعم فني"والأدوات والأجهزة المستخدمة ضمت : 4 أجهزة كمبيوتر وجهاز لاب توب تعمل كأجهزة استقبال إشارة من السيرفر الرئيسي خارج البلاد ، 2 جهاز سيرفر يستخدمان للتحكم في بث القنوات للعملاء ، مجموعة من الهارد ديسك والفلاشات محمل عليها المحتوى المنسوخ والمقلد والأفلام الإباحية التي يتم بثها، عدد من أجهزة الريسيفر "جار حصرها" فضلا عن حوالى 2500 نظارة تستخدم لمشاهدة الأفلام ثلاثية الأبعاد.

كما تم ضبط كميات كبيرة من أدوية التخسيس والمكملات الغذائية التى يتم الإعلان والترويج لها من خلال القناة ، وكمية من إيصالات التحويلات المالية التي يتم تحويلها للشركة.

وبمواجهة مالكي الشركة اعترفا بإدارتهما للشركة بدون ترخيص وبث الأفلام الإباحية من خلال قنواتها باستخدام الأجهزة المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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