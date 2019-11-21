مشاركة مصرية ناجحة في معرض دبي الدولي.. حضور قوي لـ مصر للطيران بشركاتها التابعة.. الصيانة الفنية تحظى بنصيب الأسد وتحصد 4 صفقات.. والخطوط تضم 9 طائرات جديدة للأسطول

مصر للطيران:

اتفاقية شراكة جديدة مع بوينج في الدعم الفني للطائرات

الصيانة والأعمال الفنية مركز خدمة معتمد لطائرات A220

اتفاقية مع جنرال إلكتريك في مجال الدعم الفني

التعاقد على ضم 9 طائرات جديدة لأسطول الشركة

إنشاء محطة صيانة طائرات في مطار دبي الدولي

ضم 9 طائرات جديدة للأسطول



شراكة جديدة بين الصيانة وبوينج



اتفاقية مع إيرباص لصيانة طائرات A220



محرك ‏الـ"CFM56-7B‏" واتفاقية جنرال إلكتريك



إنشاء محطة للصيانة بمطار دبي



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تجدر الإشارة إلى أن وفد مصر للطيران المشارك في معرض دبي الدولي 2019، وترأسه الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، ضم إيهاب غازى، مساعد رئيس الشركه القابضة، والطيار أشرف الخولى، رئيس شركة الخطوط الجوية، والمهندس مصطفى على الدين، رئيس شركة الصيانة والأعمال الفنية، والطيار باسم جوهر، رئيس شركة الشحن الجوى، والطيار شريف خليل، رئيس شركة اكسبريس، وأيمن ثابت، رئيس قطاع التخطيط، وعمرو عباس، مدير إقليم مصر للطيران بدبى.



ويعتبر معرض دبي للطيران، الذي ينعقد كل عامين، شهد هذا العام مشاركة 78 ألفا من المتخصصين في صناعة الطيران من جميع أنحاء العالم، أهم معرض بالشرق الأوسط والثالث عالميًا، ويعد منصة أساسية لإطلاق التوجهات الجديدة ومناقشة القضايا التي تساعد في تطوير الطيران إقليميا وعالميًا، وحضر 1300 عارض من 16 دولة من مختلف دول العالم، إضافة إلى 165 طائرة مدنية وعسكرية، وفقًا لمؤسسة دبي للإعلام.



ساعات قليلة ويسدل الستار على أحد أكبر معارض الطيران على مستوى العالم "معرض دبي الدولي 2019"، المنعقد فعالياته في دبي على مدار خمسة أيام، وسط حضور دولي كبير من نحو 160 دولة، بينها جمهورية مصر العربية، ممثلا عنها الشركة الوطنية مصر للطيران من خلال ناقلتها الوطنية، لتضيف بذلك نجاحًا جديدًا لقطاع الطيران المدني المصري.مصر للطيران، شاركت هذا العام من خلال جناح دعائي ضخم يضم عرض العديد من أنشطة الشركة في مجالات التدريب والصيانة والشحن الجوي والخدمات الأرضية وغيرها، هذا بالإضافة إلى تخصيص جانب من الجناح للمناقشات وتبادل الخبرات مع الشركات المشاركة الأخرى وإبرام الصفقات مع نظرائها.خلال فعاليات المعرض، أبرمت مصر للطيران، صفقتين مع شركة "آيركاب" الأمريكية لتأجير الطائرات تتضمنان طائرتين من طراز B787-9 Dreamline، التي ضمت 6 منها لأسطولها خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تحويل 7 طائرات من إجمالي 15 طائرة من طراز A320neo، تم التعاقد عليها في الدورة السابقة من المعرض عام 2017، إلى A321neo والمقرر انضمامها قريبًا إلى أسطول مصر للطيران، وذلك بنظام الإيجار التشغيلي.اتفاقية مصر للطيران لضم طائرتين جديدتين من طراز الدريملاينر لأسطولها، يأتي في إطار سعيها لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا حول العالم من خلال ضم طرازات متطورة تتمتع بقدر كبير من الإمكانات والرفاهية، وتقديم تجربة سفر جديدة تلبي تطلعاتهم في كل رحلة يسافرونها على متن رحلات الشركة الوطنية، فيما أكد انجوس كيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيركاب"، سعيه كشركة عالمية لتحقيق خطة مصر للطيران المستقبلية لتطوير أسطولها وتقديم كل ما هو أفضل لعملائها.وقعت مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والتي تمتد خدماتها لأكثر من 75 وجهة في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية ولنحو 130 عميلًا حول العالم، اتفاقية شراكة جديدة مع شركة بوينج العالمية، لتفعيل برنامج بوينج لتبادل معدات هبوط الطائرات "Landing Gear Exchange Program"، والذي يقدم الدعم والخدمة الفنية اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاحات واستبدال لمعدات الهبوط بطائرات على مدار 24 ساعة.المهندس مصطفى علي الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، قال إن الاتفاقية تنص على أن تقوم الشركة بتوفير خدمة الصيانة والدعم الفني من إصلاحات وتغيير لقطع الغيار لشركات الطيران من عملاء شركة بوينج، والذي يعد بمثابة إضافة لأنشطة الشركة وفرصة لجذب العديد من العملاء لتقديم خدماتنا المتنوعة لهم كونها مركزًا إقليميًا معتمد عالميًا لتقديم الدعم الفني والصيانة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأعرب تيد كولبرت، رئيس الدعم والخدمات الدولية بشركة بوينج، عن سعادته بهذا التعاون الجديد في هذا المجال، وقال إن إنضمام مصر للطيران لتكون أحد وكلائنا للصيانة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقديم هذه الخدمة، سيعزز ويضيف إلى ثقة عملائنا ومسافريهم خلال كل رحلة يقومون بها يوميًا.وشهد جناح مصر للطيران، أيضا توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الوطنية وإيرباص المصنعة للطائرات تصبح بموجبه مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية مركز خدمة معتمد لطائرات إيرباص من طراز A220-300، الذي ضمت مصر للطيران لأسطولها الجوي 6 طائرات من هذا الطراز ضمن صفقة تعاقدات عليها، لتعتبر أول شركة على مستوى الوطن العربي تضم هذا الطراز والسادسة على مستوى العالم.التعاون الفني لمصر للطيران مع كبرى الشركات المصنعة للطائرات واعتمادها لشركة الصيانة كمركز خدمة معتمد لطائراتها هو ثمرة جهود طويلة من العاملين بالشركة، ويعكس حجم الشركة في السوق العالمية لصيانة وعمرة الطائرات وقدرتها على تقديم المستوى الفني اللائق باسم مصر للطيران والذي يحظى بإشادة من الشركات العالمية الكبرى – حسب تصريحات رئيس الشركة مصطفى علي الدين"- الذي رأى أن هذا التعاون يمنح شركة مصر للطيران للصيانة فرصة أكبر لتعزيز تواجدها القوي في السوق العالمية واجتذاب العديد من عملاء ايرباص في الشرق الأوسط وأفريقيا.وأيضا ضمن فعاليات المعرض، وقعت الصيانة الفنية مع شركة "جنرال إلكتريك"، مذكرة تفاهم بموجبها تقدم الأخيرة خدماتها الاستشارية في مجال صيانة محركات ‏الطائرات وإصلاحها وتعميرها، للمساعدة في تطوير إمكانات مصر لإصلاح محرك ‏الـ"CFM56-7B‏"، التي تمكنت مصر للطيران مؤخرا من إضافة إمكانيات صيانة ضمن أنشطتها المعتمدة من قبل الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران إيازا.وتغطي هذه الاتفاقية الشاملة الدعم الفني والخدمات الاستشارية لعمليات صيانة ‏محركات الطائرات وأجزائها وإصلاحها وتعميرها وغيرها، تعد استكمالًا لأواصر التعاون بين الجانبين، فيما تسعى مصر للطيران لزيادة حجم أعمالها في مجال صيانة ‏الطائرات وإصلاحها وفحصها وتتوسع في إمكاناتها باستخدام أحدث ما توصلت إليه ‏التكنولوجيا العالمية حتى يمكنها تقديم خدمات صيانة وإصلاح وتعمير متكاملة لمختلف أنواع ‏الطائرات ومحركات الطائرات ومكوناتها.فيما أعربت "جنرال إلكتريك" على لسان جيسون تونيش، مدير عام المبيعات الدولية بالشركة، عن تطلعها لمساعدة مصر ‏للطيران من خلال هذه الاتفاقية لتوسيع خبراتها في مجال إصلاح ‏محركات الطائرات وتعمير محركات الـCFM56-7B والمساهمة في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية طويلة الأجل التي تعمل على تفعيلها.وفي احتفال رسمي، خلال معرض دبي 2019، وقعت مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، اتفاقية لتوسيع مجالات الشراكة مع شركة SKAN لخدمات الطيران، لإنشاء محطة صيانة يومية في مطار دبي الدولي، إلى جانب الاتفاق على تقديم خدمات الصيانة الدورية للطائرات، حيث أكدت الأخيرة، ثقتها في سمعة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية التي هي عنصر رئيسي في جذب العملاء.وبهذه الاتفاقية، تستهدف مصر للطيران بصفة رئيسية إنشاء قاعدة صيانة دورية تعتمد على القدرات المتميزة والاحترافية التي تتمتع بها العناصر البشرية لديها، وأكدت مصر للطيران حرصها على التواجد في أكبر عدد ممكن من المحطات لمنح عملائها الذين تجاوز عددهم 130 شركة طيران العديد من الخيارات.