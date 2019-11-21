لماذا يطلق المصريون على القرش الحوت اسم بهلول.. وقصة أسطورية في كينيا لـ بابا شيلنجي

صورة لسمكة قرش ضخمة في إحدى عربات النقل تم تداولها قبل عدة أيام على مواقع التواصل الإجتماعي، هذه الصورة كانت كافية بتحقيق وزارة البيئة في الأمر، خاصة وأنها لسمكة القرش الحوت النادرة والمهددة بالإنقراض وهي مدرجة بالقائمة الحمراء المعدة بواسطة الاتحاد العالمي لصون الطبيعة واتفاقيته المرتبطة بالأنواع المهددة بالانقراض والموقع عليها من قبل جمهورية مصر العربية كأحد الأعضاء المؤسسين لهذا الاتحاد.
اتضح أن سمكة القرش الحوت الشهيرة باسم «بهلول» نفقت بعد دخولها شبكة صيد أسماك بمدينة السويس، ولكن ما سر تسميتها بهذا الاسم؟
اتضح أن سمكة القرش الحوت الشهيرة باسم «بهلول» نفقت بعد دخولها شبكة صيد أسماك بمدينة السويس، ولكن ما سر تسميتها بهذا الاسم؟
أما في كينيا بالقارة السمراء فترتبط تسمية القرش الحوت بأسطورة قديمة، حيث يسمى «بابا شيلنجي» وجاء هذا الاسم من الأسطورة المرتبطة به في كينيا، ومضمونها أن الله ألقى شلن - عملة أفريقية- على ظهر أسماك القرش الحوت فغيرت لون جلده لنقاط بيضاء.
هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها سمكة القرش الحوت بالسواحل المصرية خلال عام 2019، فسبق وظهرت على ساحل البحر الأحمر في أغسطس الماضي وكانت قريبة من سطح المياه، والتقط لها السياح مقاطع فيديو.