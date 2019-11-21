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شخصية المعلم سردينة.. صفحة سوشيال ميديا حبا فى عبد الرحمن أبو زهرة | فيديو

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:34 م
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
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هاني حسين
قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة،  انا عاشق للغة العربية، والتمثيل يدخل في كل خلية من جسدي، ولو محستش بمتعة لا استطيع التمثيل".

وأضاف في حواره في برنامج " حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" هناك من دشن صفحة بشخصية المعلم سردينة على السوشيال ميديا".

وتابع:" انا اللي اكتشفت الفنان أحمد زكي، وأيدت بشدة إعادة مشهد المسجد في فيلم أرض الخوف وحصلت بعدها على 3 جوائز".

وأكمل عبد الرحمن أبو زهرة:" عشقي للغة العربية هي سر نجاح أدواري في الكثير من الأعمال التي اقدمها"، مضيفا:" لا أحب الجلوس على القهاوي وكنت مجتهد وتلميذ نجيب".

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