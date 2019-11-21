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رياضة

وزارة الرياضة تطلق فعاليات الأولمبياد الثالث للفتاة الجامعية بالأقصر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:36 م
صدى البلد
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ريهام بكير
انطلقت فعاليات الأولمبياد الثالث للفتاة الجامعية تحت شعار " الرياضة أحلى فى قبلى " والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الادارة العامة للنشاط الطلابي بالادارة المركزية للتنمية الرياضية خلال الفترة من 20 الى 23 نوفمبر الحالى بالمدينة الشبابية بالاقصر .

شهد حفل الافتتاح اللواء عماد ابو العزايم نائبا عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر ، وأحمد عبدربه مدير عام النشاط الطلابى بوزارة الشباب والرياضة ، وحفنى بركات مدير عام الشباب والرياضة بالاقصر.

يشارك في اللقاء 600 طالبة من 21 جامعة وهى اسوان ،جنوب الوادى،سوهاج ،اسيوط ،بنى سويف ،الفيوم ،الازهر ، عين شمس،حلوان ،الاسكندرية ، بنها ،المنصورة ،طنطا ،الزقازيق ،المنوفية ، قناة السويس ، السويس كفر الشيخ، السادات ، وزارة التعليم العالى، دمنهور.

تتنافس المشاركات في مسابقات العاب خماسى القدم ،العاب القوى ، تنس الطاولة ، الكرة الطائرة ،ثلاثى سلة ، وسباق طريق .

يهدف اللقاء الى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لطالبات الجامعات خاصة فى الاقاليم وتشجيعهن على ممارسة مختلف الانشطة الرياضية.

الجدير بالذكر ان النسخة الاولى للاولمبياد تم تنظيمها فى شرم الشيخ عام 2017 فى حين استضافت الغردقة النسخة الثانية 2018 .
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