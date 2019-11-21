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رياضة

النجم الساحلي يطالب بـ30 ألف تذكرة لمباراته ضد الأهلي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:43 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
طالبت إدارة نادي النجم الساحلي، اليوم الخميس، السلطات التونسية، بتخصيص 30 ألف تذكرة لمباراته المرتقبة ضد الأهلي ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويخوض النجم المباراة يوم 29 نوفمبر الجاري، على ملعب رادس بالعاصمة بعيدا عن معقله الملعب الأولمبي بمدينة سوسة والذي يشهد أعمال توسعة.

وقال صلاح بن عمر رئيس لجنة التنظيم في إدارة النجم: "المباراة ستجري بملعب رادس بشكل رسمي وقد حصلنا على الترخيص. وسيتم الاتفاق حول كافة التفاصيل في الاجتماع الأمني المخصص للمباراة، نحن طالبنا بـ30 ألف تذكرة".

وستضطر جماهير النجم للتنقل لمسافة 120 كيلومترا من مدينة سوسة لمتابعة المباراة بالعاصمة.

ويلعب فريق النجم الساحلي في المجموعة الثانية بالبطولة والتي تضم أندية الأهلي المصري والهلال السوداني وبلاتنيوم ستارز الزيمبابوي.
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