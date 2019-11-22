ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصر وكوت ديفوار .. تاريخ المواجهات ترجح كفة الفراعنة أمام الأفيال لإحراز كأس البطولة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
Advertisements
ريهام بكير
تملك الكرة المصرية تفوقا كبيرا على نظيرها في كوت ديفوار منذ بدأ السجال بينهما عام 1970 بلقاء المنتخبين في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا في السودان الذي حسمه منتخب مصر (3 – 1) بتوقيع الأسطورة حسن الشاذلي.

في المباريات النهائية على مستوى الأندية والمنتخبات فرضت الكرة المصرية هيمنتها بشكل مطلق أيضًا في مواجهة عملاق غرب أفريقيا الذي مهد طريق "الفراعنة" لمنصات التتويج القارية في ست مناسبات منذ عام 1986.

الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم يذكر متابعيه بهذه المواجهات الحاسمة على النحو التالي:

1 - فاز الزمالك ببطولة أفريقيا أبطال الدوري 1986 على حساب أفريكا سبورتس الإيفواري بتفوقه (2 – 0) بالقاهرة ذهابًا بتوقيع أيمن يونس ’ ثم خسر بنفس النتيجة إيابًا في أبيدجان قبل حسمه الكأس الثانية في تاريخه بفارق ركلات الترجيح.

2 – أحرز منتخب الشباب المصري ثاني لقب له في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا بالقاهرة عام 1991 بعد فوزه على نظيره الإيفواري (2 – 1) في المباراة النهائية والهدفين بتوقيع مصطفى صادق وتوفيق صقر.

3 - توج الأهلي بأخر لقب له في بطولة أفريقيا أبطال الكأس 1993 على حساب أفريكا سبورتس بتعادله (1 – 1) في لقاء الذهاب بتوقيع محمد عبد الجليل ’ ثم تفوق بالقاهرة (1 – 0) بضربة جزاء ترجمها عادل عبد الرحمن وأمن لفريقه الكأس الرابعة.

4 - فاز منتخب الشباب بكأس أمم أفريقيا 2003 ببوركينافاسو للمرة الثالثة في تاريخه بتفوقه على كوت ديفوار (4 – 3) بتوقيع عماد متعب (هدفين) و أحمد فتحي وحسني عبد ربه.

5 - حقق المنتخب الوطني لقب كأس الأمم الأفريقية عام 2006 للمرة الخامسة في تاريخه بعد تفوقه على كوت ديفوار بفارق ركلات الترجيح بعد تعادل الطرفين (0 – 0).

6 - فاز الأهلي بكأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2014 للمرة الأولى في تاريخه على حساب سيوي سبور بخسارته في اللقاء الأول (1 – 2) ثم فوزه في الإياب بالهدف القاتل في الوقت بدل الضائع لنجمه عماد متعب.

هذا السجل الرائع يعطي المنتخب الأولمبي والجماهير الغفيرة المتوقع أن تزدحم بها مدرجات ملعب القاهرة ’ دفعة كبيرة لإحراز اللقب الوحيد الذي ينقص الخزائن المصرية في بطولات الاتحاد الأفريقي الرسمية بعد أن سبق لهما التتويج بكل البطولات على مستوى المنتخب الأول والناشئين والشباب في مشاركاتها السابقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منتخبا كوت ديفوار ونيجيريا يصلان إلى ملعب السلام

الإيفواري كواديو دابيلا الأفضل في لقاء كوت ديفوار وزامبيا

أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. مصطفى محمد يقود قائمة أفضل اللاعبين في البطولة.. شاهد

مصر VS جنوب أفريقيا .. اكتساح مصري في البداية وتفوق مؤخرا لـ البافانا

قبل نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاماً.. بداية مصرية قوية وصحوة لـ جنوب أفريقيا مؤخرًا

الطريق إلى طوكيو .. كوت ديفوار أول المتأهلين عقب الفوز على غانا بركلات الترجيح

ترشيحاتنا

مش لازم beIN Sports .. كيف تشاهد نهائي أمم أفريقيا تحت 23 مجانا؟

ريهام حجاج تكشف حقيقة حملها

ما علاقة كيم كارادشيان.. مسئولان يفجران مفاجأة بشأن النجمة الأمريكية خلال جلسات عزل ترامب

وزيرة الغلابة.. غادة والي من 19 شارع المراغي بـ العجوزة إلى الأمم المتحدة

فيديوجراف| عروس تطلب الطلاق يوم زفافها بسبب فستان حماتها

لم أهاجم رجال الدين.. إلهام شاهين: البعض يقولون آراءهم ولا يفسرون القرآن الكريم

AdvertisementS

شوبير يكشف إمكانية رحيل الخطيب عن رئاسة الأهلي

عقوبات مدوية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من خوض السوبر الإفريقي بـ قطر

حالة وحيدة تنقذ الزمالك من عقوبات رفض خوض السوبر الأفريقي.. تفاصيل

مش لازم beIN Sports .. كيف تشاهد نهائي أمم أفريقيا تحت 23 مجانا؟

طه إسماعيل: كهربا صفقة مميزة لـ النادي الأهلي.. وهذه مميزات فايلر

محمد محمود يعلن موعد عودته للملاعب.. ويكشف عن رسالة فايلر

مفاجأة.. الكاف يدرس تعديل موعد بطولة الأمم الأفريقية 2021

قرار عاجل من مجلس إدارة الزمالك لحسم موقف مباراة كأس السوبر الإفريقى

أخبار النادي الأهلي اليوم 21-11-2019 .. حقيقة رحيل الخطيب .. مباريات الفريق على استاد القاهرة بـ حضور جماهيري

اخبار الرياضة.. عقوبات مدوية تنتظر الزمالك وحالة وحيدة تنقذ القلعة البيضاء.. مباريات الأهلي على استاد القاهرة

محمد صلاح مهدد بالغياب عن بداية الموسم المقبل مع ليفربول بسبب الأوليمبياد

عماد متعب يكشف تفاصيل لقائه مع رئيس الزمالك في لندن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد مقطع لسيول عجيبة تجرف الأخضر واليابس في عسير بالسعودية

تشبه المرأة الحقيقية.. شاهد أذكى انسانة آلية في العالم تثير رعب مذيعة أمريكية

بالصور.. تعرف على قصص 3 مخترعين ساهموا في ابتكار التلفزيون