تشبه المرأة الحقيقية.. شاهد أذكى انسانة آلية في العالم تثير رعب مذيعة أمريكية

ظهر "أذكي إنسان آلي في العالم" على شاشة البرنامج التليفزيوني الأمريكي «هذا الصباح This Morning» مع مقدمي البرنامج الشهيرين «هولي وفيل»، وقد بدا على المذيعة الصدمة والخوف من تصرفات الروبوت الذي حضر البرنامج في شكل امرأة جميلة.



تتحرك المرأة الآلية بخفة وذكاء وكأنها إنسانة حقيقية، بل وتحمل نظرات حادة تنقلها بين المذيعة القلقة وزميلها وأحد مصصمي الروبوت الذي حضر الحوار برفقتها لتوضيح آليات عملها أمام الجمهور وفقًا للمقطع الذي نشرته صحيفة مترو.



ومما زاد صدمة المذيعة هو قدرة الروبوت على رسمها في لحظات أمام الشاشة بعد النظر إلى وجهها، وقد أخبرها المصمم بأن المرأة الآلية تعرف شكلها جيدًا الآن فعليها أن تهرب، لكن هذا جعل المذيعة تطرح سؤالًا غريبًا.



"هل يمكن أن يتحول أذكى روبوت في العالم إلى شر ويعيث في الأرض فسادًا؟"، فيما معناه أن هذا الذكاء قد ينقلب على صانعه البشري، وقد كانت إجابة المصمم غير مريحة حيث قال "لا أعتقد ذلك"، فلم تقتنع المذيعة التي كانت تتجنب النظر إلى عيني المرأة الآلية.



دار الحوار حول إمكانية احتلال الإنسان الآلي لشاشات التليفزيون في المستقبل، وهو ما تساءل عنه مقدمي البرنامج قلقين "هل يمكن أن نشاهد هذه المرأة الآلية في مكاننا على شاشة برنامج هذا الصباح الأمريكي خلال أعوام؟"، وقد كانت الإجابة مؤكدة، نظرًا للتطور التكنولوجي القوي الذي يحمله الروبوت.