وفاة شقيقة فيفي عبده بعد صراع مع المرض

توفيت منذ قليل الحاجة سعاد الشقيقة الكبرى للنجمة فيفى عبده، داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وذلك بعد صراع قصير مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين.



وتشيع النجمة فيفى عبده جثمان شقيقتها اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي تم عرضه رمضان الماضي، بطولة: "حورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.



ويتناول المسلسل حياة "الغجر" بشكل جديد وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية.