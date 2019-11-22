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منوعات

حاول خنق أمه المريضة بالوسادة من أجل المال فكان هذا مصيره

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:49 ص
حاول قتل أمه
حاول قتل أمه
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عزة عاطف
تمسكت بالحياة حتى آخر نفس رغم مرضها الشديد وسنها الكبير لذا حالفها الحظ واستطاعت الإفلات بمعجزة من تحت يدي ابنها العاق الذي لم تكن في قلبه ذرة رحمة بأمه طريحة الفراش فحاول قتلها ببرود مستخدمًا وسادة السرير لخنقها بعدما رفضت إعطائه المال.

دخل الشاب الاسترالي العاق «جون جونستون» 36 عامًا إلى المنزل واقتحم غرفة والدته البالغة من العمر 64 عامًا طريحة الفراش والتي تعاني من مرض انتفاخ الرئة وفقًا لصحيفة دايلي.

طلب جونستون من أمه إعطائه المال لكنها أخبرته بعدم امتلاكها لفلس واحد، فثار في وجهها وقام بمهاجمتها ومحاولة قتلها واضعًا الوسادة على وجهها لكي تعطيه المال قبل أن يخلص عليها، لكن في تلك اللحظة استطاعت العجوز بسرعة بديهة إنقاذ نفسها.

ضغطت العجوز على السوار الطبي (جهاز يحمله المريض لطلب الطوارئ بسرعة في اسوأ الحالات)، وبالفعل في أقل من ثواني حضرت سيارة إسعاف من أقرب نقطة طوارئ معتقدين أن هناك خطأ طبي ما، لكنهم وجدوا الإبن واقفًا فوق رأس أمه محاولًا خنقها.

تعرضت المرأة لإصابات دموية على جلد ذراعيها الرقيق وتم نقلها إلى المستشفى بسرعة لانعاشها، بينما ألقت الشرطة القبض على الابن العاق ووجهت إليه تهم بالخنق ومحاولة القتل العمد، لكن تم الإفراج عنه بكفالة حتى يوم المحاكمة.
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