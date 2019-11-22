أحمد كامل يطرح كليب أغنية قولي..فيديو

طرح الفنان أحمد كامل، فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "قولي" وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب" الشهير.





وحققت الأغنية نجاحا كبيرا؛ حيث تخطى الفيديو كليب الخاص بالأغنية حاجز الـ ربع مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة جدًا من طرحها.





وتقول كلمات الأغنية: "سلميلي عـ اللي بينا .. قولي كرهاك بـ 100 طريقة .. لو يسألوكي عني يوم .. قولي مش فكراه الحقيقة .. قولي غاب مش فاكرة شكله .. قولي مات ومعاه مشاكلة"، قولي قلبي حب بعده .. واعملي فيها البريئة .. كوني مظلومة فـ حكايتك .. باينلهم اني سايبك عرفيهم اني بايع .. بس وانتي قدام مرايتك .. تقدري تبوحي بمشاعرك .. قولي والله ما احب بَعدك".





"قولي" كلمات وألحان أحمد كامل، وتوزيع موسيقي وهندسة صوتية S-lam Shetoz.



