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وكالة الفضاء المصرية تكشف عن الأهمية الكبيرة للقمر الصناعي طيبة 1.. فيديو

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:29 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن القمر الصناعي المصري "طيبة1" يمثل نقلة لمصر مؤكدا أن مصر لم تكن تمتلك قمرا للاتصالات في حين أنها كانت تمتلك قمرا للبث التليفزيوني وهو "النايل سات".

وأضاف القوصي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن مصر أطلقت أقمار تصوير من قبل مشيرا إلى أن "طيبة 1" لخدمات الاتصالات التليفونية والإنترنت هو بداية خطوة هامة فى التحول الرقمي في الخدمات التي تقدم للمواطنين التي لا يمكن أن تكون موجودة إلا بشبكة إنترنت قوية والمواطن.

وتابع أن القمر الصناعي المصري "طيبة سات " سيساهم بشكل كبير في الوصول للأماكن النائية وسيقلل من العمليات الإرهابية في مناطق نائية بسيناء والعريش لأنه سيوفر الاتصال بشكل مباشر مع مركز القيادة.

وأشار القوصي إلى أن مصر عن طريق هذا القمر سيكون لها تفاعل بشكل كبير مع القارة الأفريقية خاصة مع دول حوض النيل مؤكدا أن مصر ستعود كما كانت رائدة للدول الأفريقية.

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصري إن القمر الصناعي المصري "طيبة1" سيساهم في تأمين الاستثمار مؤكدا أن المستثمر سيكون على تواصل عن طريق شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كبير .
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