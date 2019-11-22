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فن

اليوم .. ندوة منة شلبي في الهناحر ضمن فعاليات القاهرة السينمائي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:56 م
منة شلبي
منة شلبي
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آيه عاطف
تستعد الفنانة منة شلبي، لإقامة ندوة على خشبة مسرح "الهناجر" بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الـ 41، ويدير الندوة الناقد الأمريكي جاي ويسبيرج.

كما خصصت إدارة المهرجان في سابقة الأولى من نوعها "دعوات" للتمكن من حضور الندوة التي ستبدأ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

ومن المقرر أن تتحدث منة شلبي خلال الحوار، عن مشوارها السينمائي، كما تكشف عن أسباب ارتباطها بالأفلام أكثر من المسلسلات التليفزيونية.

يذكر أنه تم تكريم منة شلبي في حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 41، الأربعاء الماضي، وقد حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز، وسط حضور عدد كبير من النجوم.

وكانت أبرز أعمالها الفنية "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسري نصر الله، و"أحلى الأوقات" للمخرجة هالة خليل، وغيرها من الأعمال.
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