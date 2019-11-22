الألعاب النارية تزين حفل ختام أمم أفريقيا تحت 23 عاما

زينت الألعاب النارية حفل ختام كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتي تقام بالوقت الحالي باستاد القاهرة الدولي.



واستعانت الشركة الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم برزنتيشين سبورت، بمتخصص في الألعاب النارية يدعى أحمد عصام من أجل إقامة احتفالية كبرى بالألعاب النارية.



ويواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره كوت ديفوار في نهائي مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.



ويدخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد صبحي.



الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.



الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي.



الهجوم: مصطفى محمد.



بينما يأتي التشكيل الخاص بفريق كوت ديفوار :

حارس مرمى : إليعازر إيرا تاب.



خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو.



خط الوسط: أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي داكوي، جونيور تراوري.



خط الهجوم: يوسف داو وشيخ تيمتي.