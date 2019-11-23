تفسير حلم مصافحة أحد الأموات.. مفسر رؤى يكشف عما يحدث للأحياء بعد المصافحة في المنام |فيديو

وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا ينبغي تفسير رؤية الميت في حالة سيئة بالمنام، على أنه يتعذب، فقد يكون ذلك بسبب تقصير منا في حق الله تعالى.

رؤية الميت للملائكة عند خروج الروح



تفسير حلم مصافحة أحد الأموات.. قال الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام، إن رؤية الإنسان في المنام لشخص حي وهما يتصافحان، تدل على مغفرة الذنوب لهما، مستدلًا بما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحاتّ عن الشجرة اليابسة ورقها».وأوضح الشيخ موسى الفواخري، خلال تقديمه برنامج "أسرار الرؤى" المذاع عبر قناة "المحور" الفضائية، ردًا على سؤال: "ما تفسير حلم مصافحة شخص ميت؟"، أن الشخص الذي رآه إن كان ميتًا؛ فمصافحة النائم له تدل على أن الميت دخل الجنة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (24)» الرعد.وأضاف أن رؤية الإنسان ميتًا يستقل سيارة أو مركبة من المركبات والدواب التي يستقلها الإنسان للوصول إلى الأماكن التي لا يسير إليها مشيًا؛ يدل على أنه رأى ما يسره في الآخرة، لأن كل ذلك من الزينة، مستدلًا بقول الله تعالى: «وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8)» النحل.وأشار إلى أن المرأة إذا رأت زوجها الميت في منامها يعطيها دقيقًا أو أي شيء مما يستخلص من القمح، فتفسيره أن هذا رزق يعطيها إياه؛ قد يكون معاشًا أو مالًا أو مصدر رزق، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ(33)» يس.وتابع أن السبانخ والبصل تعد كذلك من الأشياء التي إذا أعطاها الميت لغيره في المنام؛ تعد رزقًا.من جانبه، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن رؤية المتوفى في المنام في حالة جيدة ومبتسم شيء يستبشر ويفرح به، حيث يعني أن حاله في الآخرة جيد وحسن.وأوضح الشيخ عويضة عثمان، في إجابته عن سؤال: «ما حُكم رؤية الميت بحالة سيئة في المنام، هل هذا يعني أنه يتعذب؟»، أن الكثيرين يتشاءمون عند رؤية متوفى في حالة سيئة، لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، فلا نريد تفسير حالة الميت السيئة بأنه يتعذب، فقد يكون بسبب ما نفعله نحن من تقصير في حق الله تعالى.وأضاف أنه قد يكون حزينًا، منوهًا إلى أن أعمالنا تُعرض على موتانا، حتى أنهم -في أثر- يطلبون العفو والمغفرة من الله تعالى لنا.وتابع: "لا يوجد علم في العلوم الشرعية اسمه تفسير الأحلام، كل الذين يفسرون الأحلام يكون عن طريق الاجتهاد والتخمين"، مؤكدًا أن الأنبياء فقط هم من كانوا قادرين على تفسير الأحلام، وكان آخرهم سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم).كان الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، قد قال إن "المتوفى يرى الملائكة بروحه، والذي يتوفى وهو نائم يرى الملائكة والعين الحقيقية التي ترى هي الروح بدليل أن المتوفى الروح خرجت منه لكن عيناه موجودة بجسده ولكنه لا يرى لأن الروح خرجت منه".وأضاف الدكتور مجدي عاشور، في فتوى له تقول: "هل يرى الميت الملائكة في سكرات الموت؟"، أن النائم وتوفي يعاين الملائكة كما أخبرت السنة عن النبي (صلى الله عليه وسلم).