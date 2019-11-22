30 دقيقة.. الحكم يرفض احتساب ركلتي جزاء لـ مصر وكوت ديفوار بـ نهائي أمم أفريقيا

سيطر التعادل السلبي على 30 دقيقة من عمر مواجهة مصر وكوت ديفوار التي تقام بالوقت الحالي باستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.



وكانت أول تسديدة من جانب منتخب مصر بأول دقيقة عن طريق أحمد رمضان بيكهام، إلا أنها كانت بعيدة عن خط المرمى.



وسيطر منتخب مصر على الكرة في وسط ملعب كوت ديفوار، وسط تراجع كبير لخطوط لاعبي ساحل العاج خلف الكرة.



وشهدت المواجهة حضور المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة السابق.



وطالب مصطفى محمد الحصول على ركلة جزاء بالدقيقة 18 وذلك عقب تسديدة صاروخية ارتطمت في أحد مدافعي كوت ديفوار.



ورفض الحكم منح لاعبي كوت ديفوار ركلة جزاء بالدقيقة 23، وذلك عقب عرقلة من جانب محمد عبدالسلام مع أحد مهاجمي منتخب كوت ديفوار، وسط غضب شديد من الجهاز الفني لساحل العاج.



وكان منتخب مصر قريبا من الهدف الأول بالدقيقة 25 وذلك بعد لقطة مهارية من رمضان صبحي، إلا أن الحارس وخط دفاع كوت ديفوار نجحا في قتل خطورتها.



وسدد كريم العراقي تسديدة قوية من خارج منقطة الجزاء بالدقيقة 26، إلا أنها لم تصب مرمى ساحل العاج.









ويدخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد صبحي.



الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.



الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي.



الهجوم: مصطفى محمد.



بينما يأتي التشكيل الخاص بفريق كوت ديفوار :

حارس مرمى : إليعازر إيرا تاب.



خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو.



خط الوسط: أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي داكوي، جونيور تراوري.



خط الهجوم: يوسف داو وشيخ تيمتي.



ويدخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد صبحي.



الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.



الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي.



الهجوم: مصطفى محمد.



بينما يأتي التشكيل الخاص بفريق كوت ديفوار :

حارس مرمى : إليعازر إيرا تاب.



خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو.



خط الوسط: أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي داكوي، جونيور تراوري.



خط الهجوم: يوسف داو وشيخ تيمتي.