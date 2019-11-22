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سيارات

تركي ال الشيخ يكشف عن أغلى سيارة بيعت بـ مزاد معرض الرياض اليوم

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:02 م
أسعار معرض الرياض
أسعار معرض الرياض للسيارات
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خالد محيي الدين
أعلن تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حصاد مزادات اليوم "الجمعة" في معرض الرياض للسيارات الفارهة والنادرة.

وقال تركى آل الشيخ إن اجمالي قيمة السيارات المباعة قد وصل لـ 22 مليونا و190 ألف دولار، أي ما يقارب الـ 83 مليون ريال سعودي.

كما أشار الشيخ"، إلى أن أعلى قيمة بيعت بها سيارة خلال معرض الرياض، وصلت لـ5 ملايين و500 ألف دولار، وهو ما يعادل الـ 20 مليون ريال سعودي.

بينما تبلغ قيمة أقل سيارة بيعت خلال معرض الرياض للسيارات بالمملكة العربية السعودية 30 ألف دولار، وهو ما يقارب الـ 112 ألف ريال سعودي، حسب ما نشره "آل الشيخ" عبر فيس بوك.

في صدد ذلك نوه "تركي آل الشيخ"، إلي أن المعرض سيشهد غدا "السبت" عرض وبيع 160 سيارة جديدة.
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