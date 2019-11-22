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أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:07 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، مساء اليوم، كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية ورئيسة الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية، وذلك خلال زيارتها للقاهرة لترؤس اجتماعات المنظمة.

رافق الضيفة، نيافة المطران چورچ شيحان مطران الكنيسة المارونية بمصر.

واطمأن قداسة البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء على الأوضاع في لبنان، وعلي الرئيس ميشيل عون، معربًا عن أمنياته في أن يعم السلام كل أرجاء البلاد.

من جانبها، عبرت كلودين عون عن سعادتها بلقاء قداسة البابا تواضروس الثاني وبحفاوة الشعب المصري التي لمستها خلال زيارتها لمصر.

وفي نهاية اللقاء أهدى قداسة البابا تواضروس، للضيفة، أيقونة زيارة العائلة المقدسة لمصر.
البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية
البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية
البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية
البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية
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