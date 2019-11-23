16.04 جنيه أقل سعر.. استقرار أسعار الدولار في تعاملات نهاية اليوم



سجل أدني سعر للدولار بالبنك العقاري المصري العربي نحو 16.04 جنيه لشراء و 16.14 جنيه للبيع، بينما وصل سعر صرف الدولار ببنوك " الإسكندرية، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية، التعمير والإسكان، عودة، المصرف العربي الدولي، الأهلي، مصر، التجاري الدولي، المشرق" نحو 16.05 جنيه للشراء و 16.15 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدولار ببنوك " بلوم، سايب، العربي الإفريقي الدولي، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، قناة السويس، كريدي أجريكول" نحو 16.06 جنيه للشراء و 16.16 جنيه للبيع.



بينما سجل الدولار ببنك البركة نحو 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع وكذلك الحال في بنك الأهلي الكويتي كأعلي سعر له.



استقرت أسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات نهاية اليوم السبت، مسجلة 16.04 جنيه كأقل سعر له.