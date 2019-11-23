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اقتصاد

16.04 جنيه أقل سعر.. استقرار أسعار الدولار في تعاملات نهاية اليوم

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:54 م
دولار
دولار
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محمد يحيي
استقرت أسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات نهاية اليوم السبت، مسجلة 16.04 جنيه كأقل سعر له.

سجل أدني سعر للدولار بالبنك العقاري المصري العربي نحو 16.04 جنيه لشراء و 16.14 جنيه للبيع، بينما وصل سعر صرف الدولار ببنوك " الإسكندرية، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية، التعمير والإسكان، عودة، المصرف العربي الدولي، الأهلي، مصر، التجاري الدولي، المشرق" نحو 16.05 جنيه للشراء و 16.15 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار ببنوك " بلوم، سايب، العربي الإفريقي الدولي، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، قناة السويس، كريدي أجريكول" نحو 16.06 جنيه للشراء و 16.16 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار ببنك البركة نحو 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع وكذلك الحال في بنك الأهلي الكويتي كأعلي سعر له.
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