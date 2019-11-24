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رياضة

فلامينجو بطلًا لـ كأس الليبرتادوريس بعد فوزه على ريفر بليت.. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:49 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نجح فريق فلامنجو البرازيلي في حصد لقب كأس ليبرتادوريس بعد قلب تأخره على ريفر بليت الأرجنتيني، في اللقاء أقيم على ملعب "مونيمينتال" الملعب الأثري، في ليما عاصمة بيرو.

أحرز سانتوس بوري الهدف الأول لنادى ريفير بليت فى مرمى فلامنجو البرازيلي فى الدقيقة 14 خلال المباراة.

وسجل فريق فلامنجو البرازيلي، هدفين في الوقت القاتل في شباك ريفربليت الأرجنتيني، في نهائي كوبا ليبرتادوريس.

ونجح فلامنجو في خطف هدف التعادل، في الشوط الثاني عن طريق مهاجمه البرازيلي جابرييل باربوسا، في الدقيقة 89 من أحداث اللقاء المثير، بعد عرضية متقنة من زميله جيورجيان دي أراسكايتا، ليسددها باربوسا بسهولة في الشباك، قبل أن يعود باربوسا ويسجل الهدف الثاني بمهارة فردية رائعة ليمنح فريقه اللقب الغالي.

وكان من المقرر أن يقام اللقاء على الملعب الوطني في تشيلي، لكن بسبب المظاهرات والاحتجاجات السياسية تم نقل النهائي إلى بيرو.

وكان فريق فلامنجو البرازيلي، وصل إلى نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس، بعدما اكتسح جريميو البرازيلي بخماسية نظيفة إيابًا، عقب تعادله ذهابًا بهدف لكل فريق.
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