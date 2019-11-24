ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عرض فيلم من أجل القضية بـ مهرجان القاهرة السينمائى اليوم

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:03 ص
مهرحان القاهرة السينمائى
مهرحان القاهرة السينمائى الدولى
Advertisements
أحمد إبراهيم
يعرض اليوم الأحد فيلم "من اجل القضية" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي للمخرج حسن بنجلون، على المسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم حول العازف الفلسطيني "كريم" والمغنية الفرنسية "سيرين" الخروج من المغرب تجاه الجزائر، من أجل المشاركة في حفل مع فريقهما الغنائي في وهران، لكن وبسبب قوانين الحدود العبثية يجدان أنفسهما ممنوعين من دخول الجزائر، ومن العودة إلى المغرب كذلك، ليكونا حبيسا الجسر الرابط بين البلدين.

وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الأربعاء الماضي، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلمًا ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلمًا ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضًا على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي

غدا.. عرض فيلم تسجيلي عن المخرج البرازيلي بابينكو بمركز الإبداع

ليلة تكريم يوسف شريف رزق الله في القاهرة السينمائي بحضور إلهام شاهين وليلى علوي .. صور

ترشيحاتنا

عاش يتيما وحيدًا .. حفل تأبين هيثم احمد زكى فى قصر السينما ..صور

تركي آل شيخ يوجه رسالة غامضة لجماهير الهلال قبل نهائي دوري أبطال آسيا

نسيو انهم ابناء مصر.. بسبب الأهلي والزمالك احمد حسن يهاجم هؤلاء.. تفاصيل

أخبار النادي الأهلي اليوم.. الخطيب يظهر فى التدريبات.. واكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية

أقارب معتز مطر يفضحونه على الهواء: جاب اللعنة لأهله

40 ضربة سيف أنهت 15 سنة زواج | حكاية قتل فرارجي زوجته فى الجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش يتيما وحيدًا .. حفل تأبين هيثم احمد زكى فى قصر السينما ..صور

فى فيلم بين الجنة والأرض.. ياسمين رئيس تظهر بإطلالة غير متوقعة.. صور

مات ليلة فرحه .. قصة عريس المنيا من أمريكا إلى ملوى .. صلوا عليه الجنازة بدل الإكليل