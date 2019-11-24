عرض فيلم من أجل القضية بـ مهرجان القاهرة السينمائى اليوم

يعرض اليوم الأحد فيلم "من اجل القضية" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي للمخرج حسن بنجلون، على المسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية.



تدور أحداث الفيلم حول العازف الفلسطيني "كريم" والمغنية الفرنسية "سيرين" الخروج من المغرب تجاه الجزائر، من أجل المشاركة في حفل مع فريقهما الغنائي في وهران، لكن وبسبب قوانين الحدود العبثية يجدان أنفسهما ممنوعين من دخول الجزائر، ومن العودة إلى المغرب كذلك، ليكونا حبيسا الجسر الرابط بين البلدين.



وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الأربعاء الماضي، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية.



وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلمًا ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلمًا ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضًا على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.