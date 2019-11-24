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بأقل التكاليف.. طريقة عمل العزيزية بمذاق جديد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:20 ص
طريقة عمل العزيزية
طريقة عمل العزيزية
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أسماء عبد الحفيظ
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل العزيزية "مكرونة باللبن".

مقادير عمل العزيزية "مكرونة باللبن":
مكرونة اسباجتي مسلوقة
كيلو ونصف لبن
سكر شوجا ليس
نصف كوب لبن
نصف كوب قشطة
2 ملعقة كبيرة نشا
ملعقة كبيرة زبدة
فانيليا

طريقة تحضير العزيزية

اخفقي البيض والسكر والفانيليا اسلقي المكرونة لكن لا تتركيها تنضج تمامًا ضعي المكرونة مع الحليب واخفقيها في الخلاط خفقة سريعة بما يجعلها تتكسر دون أن تصبح ناعمة تمامًا (البعض يتركونها على حالها)

أضيفي خليط البيض والسكر مع المكرونة والحليب واضربيها بمضرب البيض اليدوي أذيبي النشا مع الماء ثم أضيفيه عليها في وعاء على النار وقلبي جيدًا حتى يتجانس ويصبح أشبه بالمهلبية أو البشاميل ثم اتركيه يهدأ أضيفي المكسرات وجوز الهند والزبيب وقلبي.

ادهني صينية فرن بعض الزبد ثم صبي الخليط سخني الفرن على درجة 180 وأدخلي الصينية لمدة نصف ساعة ثم اتركيها لتهدأ حرارتها وضعيها في الثلاجة وقدميها باردة.
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