جروس ينافس بلماضي على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، اليوم، الأحد، قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2019 الجاري.



وشهدت قائمة أفضل مدرب لعام 2019، تواجد السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق وأهلي جدة السعودي الحالي،وذلك بعدما قاد الأبيض للتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في شهر مايو الماضي.



وينافس جروس 9 مدربين، على رأسهم جمال بلماضي الذي توج ببطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الأخيرة مع المنتخب الجزائري، والفرنسي كورينتن مارتينيز مدرب منتخب موريتانيا، وأليو سيسيه مدرب منتخب السنغال، ومنير الجعواني مدرب نهضة بركان المغربي، ومعين الشعباني مدرب الترجي التونسي، والألمانى جيرنو رور مدرب منتخب نيجيريا، والتونسي فوزي البنزرتي مدرب الوداد المغربي السابق، وبيتسو موسيماني مدرب صن داونز، بالإضافة إلى الفرنسي نيكولا دوبويه مدرب مدغشقر.



ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز "كاف" في الغردقة لأول مرة في شهر يناير المقبل.

5⃣ مدربون للأندية

5⃣ مدربون للمنتخبات



المرشحون لجائزة أفضل مدرب لعام 2019 👇 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/5zHnWU2Etd — CAF - عربي (@caf_online_AR) November 24, 2019