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حوادث

مزاعم بتسبب الجن فى غيابه .. لغز اختفاء جثة شاب وقع في بئر خلال التنقيب عن الآثار

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:31 م
التنقيب عن آثار في
التنقيب عن آثار في طنطا
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احمد علي
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية فك لغز اختفاء جثة شاب من مدينة طنطا سقط في بئر حفرها أصحاب منزل قديم للتنقيب عن الآثار، وزعم أصحاب المنزل أن الجن الموجود علي المقبرة الأثرية خطفه.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغا بتجمع عدد من الأهالي أمام أحد المنازل القديمة بمنطقة القرشي ونشوب مشادات وخناقات فيما بينهم.

على الفور انتقلت قوة من القسم إلى مكان البلاغ وتبين تجمع أقارب أحد العمال أمام المنزل ومحاولتهم اقتحامه والتشاجر مع أصحاب المنزل، وبمناقشتهم تبين أن العامل المختفي كان يعمل مع أصحاب المنزل في حفر بئر داخل المنزل بعمق ١٨ مترا تحت الأرض للتنقيب عن الآثار، ثم اختفى بعدها وأخبرهم أحد العمال زملاؤه بسقوطه في البئر ولقي مصرعه.

ألقي القبض على أصحاب المنزل الذين اعترفوا بالتنقيب عن الآثار وسقوط العامل في البئر.

وأفاد شهود عيان من أقاربه بأنه تم البحث عن جثة العامل داخل البئر بعد انتشال كميات المياه الجوفية الكبيرة التي كانت موجودة دون أي أثر للجثة.

وزعم أصحاب المنزل أن العامل خطفه الجن الحارس على المقبرة، ولا يعلمون عنه شيئا، حيث إنهم واصلوا الحفر بعد سقوطه في البئر، ولم تظهر الجثة. 

وتقوم مباحث القسم بتطوير مناقشة أصحاب المنزل لمعرفة لغز اختفاء الجثة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
مزاعم بتسبب الجن فى غيابه .. لغز اختفاء جثة شاب وقع في بئر خلال التنقيب عن الآثار
مزاعم بتسبب الجن فى غيابه .. لغز اختفاء جثة شاب وقع في بئر خلال التنقيب عن الآثار
مزاعم بتسبب الجن فى غيابه .. لغز اختفاء جثة شاب وقع في بئر خلال التنقيب عن الآثار
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