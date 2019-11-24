مزاعم بتسبب الجن فى غيابه .. لغز اختفاء جثة شاب وقع في بئر خلال التنقيب عن الآثار



وأفاد شهود عيان من أقاربه بأنه تم البحث عن جثة العامل داخل البئر بعد انتشال كميات المياه الجوفية الكبيرة التي كانت موجودة دون أي أثر للجثة.





وزعم أصحاب المنزل أن العامل خطفه الجن الحارس على المقبرة، ولا يعلمون عنه شيئا، حيث إنهم واصلوا الحفر بعد سقوطه في البئر، ولم تظهر الجثة.





وتقوم مباحث القسم بتطوير مناقشة أصحاب المنزل لمعرفة لغز اختفاء الجثة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

على الفور انتقلت قوة من القسم إلى مكان البلاغ وتبين تجمع أقارب أحد العمال أمام المنزل ومحاولتهم اقتحامه والتشاجر مع أصحاب المنزل، وبمناقشتهم تبين أن العامل المختفي كان يعمل مع أصحاب المنزل في حفر بئر داخل المنزل بعمق ١٨ مترا تحت الأرض للتنقيب عن الآثار، ثم اختفى بعدها وأخبرهم أحد العمال زملاؤه بسقوطه في البئر ولقي مصرعه.ألقي القبض على أصحاب المنزل الذين اعترفوا بالتنقيب عن الآثار وسقوط العامل في البئر.