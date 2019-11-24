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حوادث

نزيف القضبان.. بتر ساق وذراع عامل بعد سقوطه أسفل قطار الجيزة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:42 م
صورة أرشيفية - قطار
صورة أرشيفية - قطار
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ندى حمودة _أحمد مهدي
أصيب عامل ببتر في الساق والذراع اليمنى اثر سقوطه اسفل عجلات قطار الصعيد بمحطة الجيزة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بسقوط شاب اسفل قطار بمحطة الجيزة وعلي الفور انتقلت قوة امنية من قسم شرطة الجيزة وشرطة النقل والمواصلات لفحص البلاغ.

وتبين من الفحص بقيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم مصطفي كمال رئيس مباحث الجيزة ان المصاب عامل من محافظة المنيا واثناء استقلاله القطار لعودته لبلدته انزلقت قدمه ليسقط علي القضبان اسفل عجلات القطار ويصاب اصابات بالغة.

وتبين ان الشاب اصيب ببتر في قدمه اليمني وذراعه اليمني وتم نقله لمستشفي قصر العيني لتلقي العلاج، تم تحرير محضر بالواقعة واحاله اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة للنيابة العامة للتحقيق.
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