بعد اعترافها بخيانة الفيشاوي لها.. سمية الألفي مطلوبة على جوجل

حلت الفنانة سمية الألفي ضيفة برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الاعلامي عمرو الليثي على شاشة قناة النهار.



وأكدت سمية أنها كانت تعلم خيانة فاروق الفيشاوي لها، ولكنها لم تعتبرها خيانة، لأنه قد خانها بجسده وليس بمشاعره، وإنه لم يحب غيرها.



كما بكت وهي تتحدث عن حبه لها، وعن تسامحها معه وتغافلها عن كل أخطائه، مما جعل رواد السوشيال ميديا يتعاطفون معها ويتأثرون بحديثها.



بينما قالت سمية :" وتابعت: "ممكن كنت أبقى عارفة إنه بيخوني وساكتة عشان بحبه وبحب ولادي وبحب بيتي.. أنا محافظة على فاروق مش عارفة أما يروح في حتة تانية هيحافظوا عليه ولا لا".