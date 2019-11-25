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أخبار العالم

نتنياهو: هذه الدولة تخطط لمهاجمة إسرائيل

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:43 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
وجه رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهامات إلى إيران، بالتخطيط لمهاجمة إٍسرائيل، مؤكدا أنه سيفعل كل ما يمكن لمنع وقوع هذا الأمر.

وقال نتنياهو أثناء زيارته إلى قاعدة عسكرية في الجولان المحتل: "العدوان الإيراني في المنطقة مستمر، وخاصة ضدنا".

وتابع نتنياهو: "نتخذ الإجراءات الضرورية لمنع إيران من ترسيخ وجودها في منطقتنا، يشمل ذلك النشاط اللازم لمنع نقل أسلحة فتاكة من إيران إلى سوريا سواء جوا أو برا".

وذكر أنه: "سنتحرك لمنع جهود إيران لتحويل العراق واليمن إلى قواعد لإطلاق الصواريخ على إسرائيل".

وكانت الاراضي المحتلة تعرضت لإطلاق 4 صواريخ من سوريا، اعترضتهم القبة الحديدية، حيث اتهمت إسرائيل، إيران بتنفيذ هذه الهجوم.

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