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أخبار العالم

إجراءات عزل ترامب.. ظهور تسجيلات ووثائق تدين الرئيس الأمريكي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:37 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشف موقع فضائية "ايه بي سي نيوز" الأمريكية عن امتلاك لجنة الاستخبارات التابعة بمجلس النواب بقيادة آدم شيف، لتسجيلات صوتية ومرئية، من زميل، رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي، حول التحقيقات الجارية حول محاولة اقناع ترامب الحكومة الأوكرانية بإجراء تحقيق مع جو بادين، ونجله مقابل عودة المساعدات الأمنية.

ووفقا للموقع فإن التسجيلات المقدمة إلى اللجنة من قبل ليف بارناس، أحد زميلي جوليان الذين تم اعتقالهم سابقًا للاشتباه في ارتكابهم انتهاكات مالية لحملة ترامب، تتضمن محادثات بين جولياني وترامب نفسه.

ومن جانبه، قال المحامي الخاص ب بارناس في بيان: "السيد بارناس أكد بصراحة وعلنا رغبته في الامتثال لاستدعائه الذي صدر في حقه، وتزويد لجنة المخابرات بمعلومات صادقة وهامة تعزز العدالة وليس عرقلتها".

وتابع: "إن موكله مستعد لإخبار محققي الكونجرس حول اجتماع بين العضو الجمهوري البارز في اللجنة، النائب ديفين نونيس، والمدعي العام الأوكراني، الذي حدث عندما كان نونيز يساعد إدارة ترامب في البحث عن قضايا ضد نائب الرئيس السابق جو بايدن".

وتقود لجنة شيف التحقيق الجاري في قضية ترامب، والتي متهم فيها بدفع الحكومة الأوكرانية إلى بدء تحقيق جنائي ضد منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، نائب الرئيس السابق جو بايدن ونجله.
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