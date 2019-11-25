صحف العالم تبرز تتويج الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا

تأهل الهلال السعودي لكأس العالم للأندية ، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني، كما حجز الترجي التونسي مقعده في البطولة عقب فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا، ويلعب السد في النهائيات بوصفه بطل الدوري القطري ومستضيف البطولة ، وهذه المرة الأولى في تاريخ البطولة يشارك فيها 3 فرق عربية في البطولة التي تستضيفها قطر في الفترة من 11 حتى21 ديسمبر المقبل.



واهتمت الصحف والمواقع العالمية بالفوز الكبير الذي حققه الهلال على حساب أوراوا ريد الياباني، ليفوز ببطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019، ويتأهل رسميًا إلى بطولة كأس العالم للأندية.



وكتبت صحيفة "مينيتشي" اليابانية أن الهلال استحق التفوق على أوراوا، بعد الفوز عليه ذهابًا وإيابًا بأداء مميز، ليحقق البطولة الآسيوية وينتقم من الفريق الذي هزمه في نسخة 2017.



أما موقع "ستريت تايمز" السنغافوري فأشار إلى تقديم الفريق السعودي بطولة كبيرة، أنهاها بالتفوق الواضح على منافسه الياباني في مجموع المباراتين، ليحقق البطولة الآسيوية بعد غياب طويل للأندية السعودية منذ عام 2005.



حساب "ريد ريبورت" التركي وضع أيضًا نتيجة المباراة، مع الحديث عن تألق الفرنسي جوميز لاعب جالطة سراي السابق، وحصوله على لقب هداف البطولة مع تسجيله أحد أهداف فوز فريقه بالنهائي.



كذلك أشادت صحيفة "آس" الإسبانية بالمستوى التكتيكي المميز للمدرب رازفان لوشيسكو ولاعبيه، خاصة في الخروج بشباك نظيفة في المباراتين، وتكرار الفوز على منافس صعب ومتمرس بقيمة أوراوا.



في المقابل، وضعت شبكة "فوكس سبورتس" الأمريكية تقريرًا مطولًا عن النهائي، مع تحليل المباراة بالفرص والأهداف، لتؤكد بأن الهلال استحق الحصول على البطولة، بعد عرض فني متكامل من لاعبيه، ليجلس على عرش آسيا في نهاية 2019.



الجدير بالذكر أن صحف رومانيا في مقدمتها "جازيتا سبورت" قامت بتغطية أحداث النهائي، في ظل تفوق رازفان لوشيسكو الخططي مع الهلال، وحصوله على أول ألقابه القارية مع الفريق السعودي.