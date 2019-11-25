أخبار دولية.. حزب الله يعتدي على المتظاهرين بلبنان.. ورحيل وزير البحرية الأمريكية.. وفضيحة جديدة للجزيرة

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عناصر حزب الله اللبناني تعتدي على المتظاهرين في جسر الرينج
كشفت مصادر إلى فضائية الحدث السعودية عن وقوع اشتباكات بالقرب من جسر الرينج، بالعاصمة اللبنانية بيروت، بين المتظاهرين وعناصر من حزب الله.
واعتدت عناصر حزب الله على المتظاهرين المتواجدين بالقرب من جسر الرينج، وذلك أثناء محاولتهم دخول الاعتصام المتواجد هناك.
وقوع إصابات بين متظاهري لبنان بينهم حالة طعن عقب تعدي عناصر حزب الله عليهم
كشفت فضائية "سكاي نيوز" عربية عن وقوع اصابات بين المتظاهرين والإعلاميين وأجهزة الأمن في العاصمة اللبنانية بيروت، عقب تعدي عناصر من حزب الله وحركة أمل على المتظاهرين في جسر الرينج.
وزير الدفاع الأمريكي يطلب من وزير البحرية تقديم استقالته
طالب وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، من وزير البحرية الأمريكية ريتشارد سبنسر، الاستقالة من منصبه بسبب سوء تعامله مع قضية إدوارد غالاغر.
الرئيس الأمريكي يعلن إعفاء وزير البحرية من منصبه ويكشف عن خليفته
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهاء وزير الدفاع مارك إسبر، خدمات وزير البحرية الأمريكي ريتشارد سبنسر بشكل رسمي.
نتنياهو: هذه الدولة تخطط لمهاجمة إسرائيل
وجه رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهامات إلى إيران، بالتخطيط لمهاجمة إٍسرائيل، مؤكدا أنه سيفعل كل ما يمكن لمنع وقوع هذا الأمر.
فضيحة.. اتصال خاطئ يكشف كذب الجزيرة حول الأوضاع في ليبيا
تعرضت قناة الجزيرة القطرية لموقف محرج، وفضيحة، وذلك عقب إجراء اتصال بشخص خاطئ، أثناء الحديث عن الشأن الليبي.
أوامر ملكية بخصوص أراضي الدولة في السعودية.. تفاصيل
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا خاصا بالأراضي المملوكة للدولة نص على أن «تعد ملكًا للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الأمر مع مراعاة البند الثاني الذي ورد في الأمر الملكي».
عناصر حزب الله اللبناني تعتدي على المتظاهرين في جسر الرينج
كشفت مصادر إلى فضائية الحدث السعودية عن وقوع اشتباكات بالقرب من جسر الرينج، بالعاصمة اللبنانية بيروت، بين المتظاهرين وعناصر من حزب الله.
واعتدت عناصر حزب الله على المتظاهرين المتواجدين بالقرب من جسر الرينج، وذلك أثناء محاولتهم دخول الاعتصام المتواجد هناك.
وقوع إصابات بين متظاهري لبنان بينهم حالة طعن عقب تعدي عناصر حزب الله عليهم
كشفت فضائية "سكاي نيوز" عربية عن وقوع اصابات بين المتظاهرين والإعلاميين وأجهزة الأمن في العاصمة اللبنانية بيروت، عقب تعدي عناصر من حزب الله وحركة أمل على المتظاهرين في جسر الرينج.
وزير الدفاع الأمريكي يطلب من وزير البحرية تقديم استقالته
طالب وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، من وزير البحرية الأمريكية ريتشارد سبنسر، الاستقالة من منصبه بسبب سوء تعامله مع قضية إدوارد غالاغر.
الرئيس الأمريكي يعلن إعفاء وزير البحرية من منصبه ويكشف عن خليفته
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهاء وزير الدفاع مارك إسبر، خدمات وزير البحرية الأمريكي ريتشارد سبنسر بشكل رسمي.
نتنياهو: هذه الدولة تخطط لمهاجمة إسرائيل
وجه رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهامات إلى إيران، بالتخطيط لمهاجمة إٍسرائيل، مؤكدا أنه سيفعل كل ما يمكن لمنع وقوع هذا الأمر.
فضيحة.. اتصال خاطئ يكشف كذب الجزيرة حول الأوضاع في ليبيا
تعرضت قناة الجزيرة القطرية لموقف محرج، وفضيحة، وذلك عقب إجراء اتصال بشخص خاطئ، أثناء الحديث عن الشأن الليبي.
أوامر ملكية بخصوص أراضي الدولة في السعودية.. تفاصيل
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا خاصا بالأراضي المملوكة للدولة نص على أن «تعد ملكًا للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الأمر مع مراعاة البند الثاني الذي ورد في الأمر الملكي».