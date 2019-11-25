ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أخبار دولية.. حزب الله يعتدي على المتظاهرين بلبنان.. ورحيل وزير البحرية الأمريكية.. وفضيحة جديدة للجزيرة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
شريف سيد
في إطار الخدمات التي يقدمها موقع صدى البلد للقراء، ننشر لكم أهم الأخبار الدولية خلال الساعات القليلة الماضية.

عناصر حزب الله اللبناني تعتدي على المتظاهرين في جسر الرينج
كشفت مصادر إلى فضائية الحدث السعودية عن وقوع اشتباكات بالقرب من جسر الرينج، بالعاصمة اللبنانية بيروت، بين المتظاهرين وعناصر من حزب الله.
واعتدت عناصر حزب الله على المتظاهرين المتواجدين بالقرب من جسر الرينج، وذلك أثناء محاولتهم دخول الاعتصام المتواجد هناك.

وقوع إصابات بين متظاهري لبنان بينهم حالة طعن عقب تعدي عناصر حزب الله عليهم
كشفت فضائية "سكاي نيوز" عربية عن وقوع اصابات بين المتظاهرين والإعلاميين وأجهزة الأمن في العاصمة اللبنانية بيروت، عقب تعدي عناصر من حزب الله وحركة أمل على المتظاهرين في جسر الرينج.

وزير الدفاع الأمريكي يطلب من وزير البحرية تقديم استقالته
طالب وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، من وزير البحرية الأمريكية ريتشارد سبنسر، الاستقالة من منصبه بسبب سوء تعامله مع قضية إدوارد غالاغر.

الرئيس الأمريكي يعلن إعفاء وزير البحرية من منصبه ويكشف عن خليفته
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهاء وزير الدفاع مارك إسبر، خدمات وزير البحرية الأمريكي ريتشارد سبنسر بشكل رسمي.

نتنياهو: هذه الدولة تخطط لمهاجمة إسرائيل
وجه رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهامات إلى إيران، بالتخطيط لمهاجمة إٍسرائيل، مؤكدا أنه سيفعل كل ما يمكن لمنع وقوع هذا الأمر.

فضيحة.. اتصال خاطئ يكشف كذب الجزيرة حول الأوضاع في ليبيا

تعرضت قناة الجزيرة القطرية لموقف محرج، وفضيحة، وذلك عقب إجراء اتصال بشخص خاطئ، أثناء الحديث عن الشأن الليبي.


أوامر ملكية بخصوص أراضي الدولة في السعودية.. تفاصيل
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا خاصا بالأراضي المملوكة للدولة نص على أن «تعد ملكًا للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الأمر مع مراعاة البند الثاني الذي ورد في الأمر الملكي».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عناصر حزب الله اللبناني تعتدي على المتظاهرين في جسر الرينج

وزير الدفاع الأمريكي يطلب من وزير البحرية تقديم استقالته

الرئيس الأمريكي يعلن إعفاء وزير البحرية من منصبه ويكشف عن خليفته

وقوع إصابات بين متظاهري لبنان بينهم حالة طعن عقب تعدي عناصر حزب الله عليهم

ترشيحاتنا

فضيحة.. اتصال خاطئ يكشف كذب الجزيرة حول الأوضاع في ليبيا

محمد خضير: المركزي أدار تخفيض أسعار الفائدة بطريقة رشيدة

الأهلي والجونة - الزمالك وإنبي .. موعد مباريات اليوم في مصر والقنوات الناقلة

شائعة وصفعة ينهيان زواج عماد حمدي وشادية.. نوستاليجا

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الجونة في الدوري

بـ 5 جنيهات.. وصفات للتخلص من حصوات الكلى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد