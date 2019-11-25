أندرو محسن يكشف تفاصيل مهمة عن مهرجان القاهرة السينمائي

كشف أندرو محسن الناقد السنيمائي ومدير "مسابقة سنيما الغد" في مهرجان القاهرة السنيمائي، عن تفاصيل وأخبار مهمة تخص المهرجان والأوسكار وذلك في مداخلة هاتفية مع راديو "إنيرجي".



وقال أندرو محسن إن الأفلام التي ترشح للجوائز الرئيسية لجائزة الأوسكار يكون لها شروط أهمها أن تعرض داخل أمريكا لمدة عرض معينة، ماعدا الأفلام غير الناطقة باللغة الإنجليزية أو الأفلام القصيرة فلها شرطان أولهما أن تعرض عرضا تجاريا للجمهور بأمريكا أو تكون فائزة في أحد المهرجانات التي تعتمدها أكاديمية الأوسكار، والذي بات مهرجان القاهرة واحدا منهم.



وكشف أندرو محسن أنه نظرا لكون مهرجان القاهرة السنيمائي هو الأول في الشرق الأوسط الذي يتم اعتماده من قبل أكاديمية الأوسكار دون منافس، فإن الأفلام الفائزة بالمهرجان بداية من العام المقبل ستكون مرشحة لجائزة الأوسكار، وهو الأمر الذي يضع مهرجان القاهرة على خريطة المهرجانات العالمية.



وتابع أندرو محسن أن مهرجان القاهرة بهذا الحدث يستعيد مكانته التي بدأ بها كونه مهرجانا عالميا بسبب تلك المسابقة التي تؤهل الأفلام لجائزة الأوسكار.



وعلى الرغم من أن تلك الخطوة مقتصرة على الأفلام القصيرة فقط وليست التجارية إلا أنها ستساعد الأفلام المصرية على الوصول للعالمية إذا فازت في مسابقة "سينما الغد"، وستسلط الضوء على السينما المصرية التي لطالما سعت أن تصل للقائمة القصيرة في جائزة الأوسكار للأفلام غير الناطقة باللغة الإنجليزية.

