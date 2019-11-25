أيها أجمل | 4 فساتين لـ رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة لها جمعت بين الإطلالات التي ظهرت بها خلال مشاركتها فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي التى بدأت مساء الأربعاء الماضي.



وتألقت رانيا يوسف خلال مهرجان القاهرة بـ 4 إطلالات مختلفة و ملفتة، حيث اعتمدت على التصميمات غير التقليدية التى ميزتها عن غيرها من النجمات ومنحتها مظهرًا أنثويا جذابًا.



وظهرت رانيا يوسف فى حفل الافتتاح بإطلالة مثيرة، مرتدية فستانا أسود طويلا وذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بالقماش اللامع بالكامل، وبفتحة من الخلف كشفت عن ظهرها، كما كشف التصميم عن قوامها المثالى، حمل فستان رانيا يوسف فى حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى توقيع دار الأزياء العالمية بالمان، وقد بلغت تكلفته 2,976 دولارا أمريكيا أى ما يقرب من 50 ألف جنيه مصرى.



بينما تألقت رانيا يوسف ثانى يوم من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، بإطلالة جريئة من اختيار الإستايلست Yasmin Din، حيث ارتدت فستانا قصيرا أعلى الركبة وذا أكمام طويلة، من توقيع دار الأزياء العالمية BALMAIN، بلغ سعر فستان رانيا يوسف 1319 دولارا أمريكيا، وأكملت إطلالتها بحذاء أنيق باللون الاسود ذي كعب عال.



وأطلت الفنانة رانيا يوسف فى اليوم الثالث من المهرجان بإطلالة مختلفة، حيث ارتدت تنورة قصيرة فوق الركبة باللون الأبيض واتسمت بخط عريض ذي لون لبنى، ونسقت معها بلوزة أنيقة ذات اكمام مكشوفة باللون الأبيض من Elisabetta Franchi.



بينما إطلالتها الأخيرة اعتمدت على فستان قصير باللون الأبيض من Elisabetta Franchi، و نسقت معه حذاء ذا كعب عال بنفس اللون.

