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رياضة

فايلر كلمة السر.. لماذا لم يسافر سيد عبدالحفيظ لتونس قبل الفريق؟

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:33 م
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
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عبد الحكيم أبوعلم
يتواجد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الجونة مع لاعبي الفريق، في الوقت الحالي، استعدادا لمواجهة الفريقين المقرر لها بعد قليل.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الجونة في الخامسة مساء اليوم علي ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

وكان من المقرر سفر عبدالحفيظ إلي تونس برفقة سمير عدلي المدير الإداري، أمس الأحد، للترتيب لاستقبال بعثة الفريق.

وفضل السويسري رينيه فايلر، بقاء عبدالحفيظ، وسفر سمير عدلي وحيدًا، ليقوم مدير الكرة بدوره في معسكر الجونة.

ذلك لأنه يرفض الاستهانة بالمباراة أو التفكير في مواجهة النجم الساحلي قبل حسم نقاط المباراة الثلاثة لصالحه.
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