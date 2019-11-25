كيف حفزت إدارة إنبي الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة الزمالك؟.. تفاصيل

تلقى الجهاز الفنى ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي بقيادة حلمى طولان دعما كبيرا من قبل إدارة النادي قبل مواجهة الزمالك اليوم بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز .



ووعد مجلس إدارة إنبي الجهاز الفنى واللاعبين بصرف مكافآت خاصة فى حال الفوز فى مباراة اليوم على الزمالك وحصد نقاط المباراة الثلاث لوقف مسلسل النتائج السلبية الذى تم تحقيقه خلال الجولات الخمس الماضية .



وطالب حلمى طولان المدير الفنى لإنبي لاعبيه بالفوز على الزمالك خلال مواجهة الفريقين اليوم وعقد المدير الفنى جلسة مطولة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الرئيسي لإنبي أمس ، وأكد طولان ثقته الكاملة فى قدرات لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الزمالك اليوم والظهور بمستوى فنى جيد ، من أجل محو آثار النتائج السلبية التى تلقاها الفريق طوال الجولات الخمس الماضية بالدورى الممتاز .



وأشاد طولان بالمجهود الكبير الذى تم بذله من قبل اللاعبين خلال فترة التوقف للدورى بسبب خوض المنتخب الوطنى الأولمبي منافسات الأمم الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها فى صيف 2020 بـ طوكيو .







