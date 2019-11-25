هاتريك وليد سليمان يفتح صفحات التاريخ.. قصة انتقال لـ الأهلي عنوانها «بالروح بالدم»

الهاتريك ليس هو السبب الأهم لتعلق الجماهير الأهلاوية بـ حاوي الفريق الأحمر وليد سليمان، فـ اللاعب منذ وطأت أقدامه النادي الأهلي وهو يثبت يوما بعد الآخر أنه أهلاوي الهوى والهوية.





وليد سليمان بعد فترة توقف عقيمة للدوري المصري أعقبت أزمة مباراة القمة، عاد ليمتع جماهير الكرة بمباراة تاريخية أمام الجونة، حيث سرق اللقطة من كل اللاعبين في سن الـ 35، بـ هاتريك رائع منحه الأفضلية في المباراة.





قصة انتقال وليد سليمان لـ الأهلي





انهيار عصبي ودخول لـ المستشفى، كان هذا رد الفعل المباشر من وليد سليمان عقب تعقيد انتقاله من بتروجت إلى الأهلي بعد امتناعه عن الطعام والشراب لمدة 3 أيام كاملة.





يحكي وليد سليمان أن عقده كان يوجد فيه شرط جزائي وتلقى اتصالا من حسام البدري مدرب الأهلي حينها، وعماد النحاس بتحمل الأهلي قيمة الشرط الجزائي للانتقال إلى صفوفه.





وقال وليد سليمان إن سامح فهمي وزير البترول وقتها، ورئيس شركة بتروجيت رفضا انتقاله للأهلي، في محاولات منهما لإقناعه بالبقاء في صفوف النادي البترولي.





وأضاف أنه حصل على وعد من الثنائي بالانتقال للأهلي بعد الموسم الذي تحدثا معه خلاله، لكن لم يكن مهيأ نفسيا كما أن الوعد لم يتم، فدخل في حالة سيئة.





امتنع وليد سليمان عن الطعام والشراب لمدة 3 أيام وانتقل على أثر ذلك إلى مستشفى مصر الدولي وتم احتجازي بها، واكد الأطباء أن اللاعب يعاني من حالة انهيار عصبي حاد.





ماذا قدم وليد سليمان للأهلي؟





في صفقة هي الأغلى للنادي الأهلي في موسم 2011، انتقل أخيرا وليد سليمان إلى صفوف القلعة الحمراء مقابل 8 ملايين جنيه ليبدأ عصرا جديدا مع بطل القرن.





وبانتهاء الموسم الماضي كان وليد سليمان لعب مع الأهلي 206 مباريات سجل خلالها 45 هدفا، كما حاز كل البطولات مع النادي الأهلي، ومنها الدوري المحلي، وكأس مصر، والسوبر المحلي، ودوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية، وشارك مع الأهلي في مونديال الأندية.