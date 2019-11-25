العادات والتقاليد.. 7 أسباب غير متوقعة وراء العنف ضد المرأة

يعتبر يوم 25 نوفمبر من كل عام، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك بهدف نشر التوعية الثقافية والفكرية للحد من العنف ضد المرأة، والتي تتعرض له النساء حول العالم.



وهناك العديد من الأسباب غير المتوقعة التي تزيد من حدوث العنف ضد المرأة، حيث أنه يجب معرفة المشكلة لكي نستطيع حلها، وهو ما سنقوم بذكره في الكلمات التالية.



في هذا الصدد صرح الدكتور عبد الوهاب غنيم رئيس الإتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية في تصريحات أدلى بها لموقع "صدى البلد"، بأن هناك العديد من الأسباب وراء العنف ضد المرأة.



ومن أهم أسباب العنف ضد المرأة:



1- النظرة العنصرية المجتمعية للمرأة وبسبب هذه النظرة المستمرة تجعل المرأة باستمرار مهمشة داخل المجتمع ولا يعيرون الاهتمام لقيمتها، ودورها، وهو ما يؤدي إلى الأذى النفسي، وشعورها بأنها ليس لها قيمة.



2- العادات والتقاليد الاجتماعية والصورة الموضوعة للمرأة باعتبارها كائنًا ضعيفًا وتحت السيطرة والولاية الدائمة.



3- عدم التوعية الكافية بمفهوم العنف ضد المرأة في المجتمع وعدم تمكنها من الحصول على كافة حقوقها حينها.



4- العنصرية والتمييز بين الذكر والأنثى.



5- زيادة نسبة التحرش والاغتصاب في المجتمع.



6- استغلال عاطفة المرأة، والضغط عليها بكافة الطرق، وحرمانها من أطفالها في حالة الانفصال عن الزوج.



7- سلب حقوقها المالية من الأهل في حالة الميراث.