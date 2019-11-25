متقبليش تاني.. 6 طرق فعالة لوقف العنف ضد المرأة

يعتبر يوم 25 نوفمبر من كل عام، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك بهدف نشر التوعية الثقافية والفكرية للحد من العنف ضد المرأة، والذي تتعرض له النساء حول العالم.



وأوضح الدكتور عبد الوهاب غنيم في تصريحات أدلى بها لموقع "صدى البلد" الاخباري، أن هناك العديد من الطرق للتصدي للعنف ضد المرأة، وذلك بخلاف نوعه، او ماهيته، وقد يمكن لهذه الطرق ان تكون حلولا فعالة في التصدي للعنف ضد المرأة.



وفيما يلي طرق التصدي للعنف ضد المرأة وتشمل:



1- المصارحة واللجوء إلى المساعدة أول خطوة للخروج من دائرة العنف التي قد تقع فيها المرأة.



2- التوعية المستمرة بأهمية معرفة المرأة حقوقها، وكيفية الخروج من صمتها للدفاع عن حقوقها دون الإخلال بقوانين ومبادئ الإسلام.



3- يجب تفعيل دور ومسؤولية المؤسسات المدنية والاجتماعية من خلال إقامة الندوات في الجامعات والمدارس وأماكن العمل النسائية.



4- تعليم النساء كيفية الدفاع عن نفسها، وتوضيح الأماكن التي يمكن أن تلجأ إليها لتساعدها وتحميها من العنف من قبل الجهات المختصة في الدولة.



5- لابد من توعية الرجل بكيفية التعامل مع المرأة وإعطائها حقوقها كاملة.



6- نشر التوعية في مجتمع الرجال بأن المرأة هي نصف المجتمع ودورها يساند دور الرجل في الحياة ومعاملتها بالحسنى التي ستعود بالنفع عليهما سويا.