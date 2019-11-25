على طريقة رانيا يوسف.. مغنية أمريكية ترتدي فستانا من غير بطانة بحفل ضخم

تألقت نجمات الغناء ليلة أمس على السجادة الحمراء بإطلالات مميزة في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكي في دورته الـ 47 لعام 2019، وهو المعروف باسم AMA.



ومن ضمن الحضور، ظهرت المغنية الأمريكية توني براكستون على السجادة الحمراء بالحفل، بفستان ذهبي مكون من قطعتين إحداهما تشبه المايوه ويعلوها طبقة من الشيفون و الريش على الصدر .



واختارت توني براكستون هذا الفستان من ماركة لابرجوزاي ، وحمل استايل يشبه فستان النجمة رانيا يوسف الشهير ب" البطانة" ، حيث جاء بنفس التصميم السفلي للفستان الذي يشبه المايوه .



وشهدت السجادة الحمراء ليلة أمس العديد من الاطلالات الغريبة للنجوم الغناء بأمريكا ، كان من بينها ظهور مغني شهير بفستان ابيض.



