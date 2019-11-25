إدارة حديقة الحيوان: لا صحة لما تم تداوله بشأن رفع سعر التذاكر

قال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه لا صحة تماما لما تم تداوله بشأن رفع تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة.



وأضاف الدكتور محمد رجائى فى تصريحات تليفزيونية، أن سعر التذكرة لدخول حديقة الحيوان ما زال كما هو خمسة جنيهات، مشيرا إلى أن الشائعات قالت أن الزيادة ستبدأ يوم الثلاثاء وأن يوم الثلاثاء هو يوم عطلة حديقة الحيوان من دخول الجمهور.



وتابع الدكتور محمد رجائى، أن هناك بعض المجموعات فى الفترة الاخيرة يريدون الدخول الى الحديقة يوم الثلاثاء لان الحديقة وقتها تكون فارغة من الازدحام وهذه المجموعات قد تكون أفواج سياحه أو مجموعات من الانشطة الطلابية بالمدارس.



وأشار الدكتور محمد رجائى، أن الحديقة تستقبل هؤلاء المجموعات يوم الثلاثاء ولكن تضيف قيمة مضافة للخدمات الاضافية الموجودة بداخل الحديقة فقط.



وأوضح الدكتور محمد رجائى، أن هؤلاء الافواج يذهبون مسبقا للتنسيق مع الإدارة فى حديقة الحيوان للدخول يوم الثلاثاء، مضيفا أن التذكرة تكون لهم بقيمة 65 جنيها.

