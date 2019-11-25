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رياضة

الفرق بين لاسارتي وكارتيرون .. محمد يوسف يتحدث عن خبراته داخل الأهلي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:02 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أثنى محمد يوسف المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، على فترة تواجده مع الأحمر على رأس القيادة الفنية.

وقال يوسف في حواره لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: " فترتي مع الأهلي كانت لها سلبياتها وإيجابياتها، ولكن في النهاية تعلمت فيها الكثير واكتسبت الخبرات.

وتطرق للحديث عن لاسارتي قائلًا: أضاف للفريق، عانى في بداية ولايته من كثرة الإصابات، ورغم ذلك فاز في كل المباريات باستثناء مباراة بيراميدز.

وتابع : مجلس الإدارة في ذلك الوقت وفر له كل شىء، وأيضا اللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا، كان لديهم إصرار على تحقيق لقب الدوري والعودة من بعيد.

واختتم كلماته بالحديث عن كاريترون قائلا: كان مدرب عظيم وبذل مجهود كبير، كان يملك مواصفات مدرب الأهلي، مثل لاساراتي.
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