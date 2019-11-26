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اقتصاد

شرم الشيخ تستضيف المنتدى الاقتصادى الأفريقي لعام 2019.. الأسبوع المقبل

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:31 ص
مجموعة البنك الافريقي
مجموعة البنك الافريقي
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محمد يحيى
أعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، عن انطلاق فعاليات المنتدي الاقتصادي الأفريقي لعام 2019، بمدينة شرم الشيخ الأسبوع المقبل، تحت عنوان  "فرص العمل وريادة الأعمال وتنمية القدرات للشباب الأفريقي"، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أكد تشارلز لوفومبا، نائب رئيس مجموعة البنك، أن المؤتمر يسلط الضوء علي تمكين الشباب الأفارقة ليكون قادرين علي المنافسة والمساهمة في التحول الاقتصادي للقارة، موضحا أن المؤتمر يدعم القوى العاملة الشابة الماهرة والقوية هي من الأصول القيمة التي يمكن أن تساعد الاقتصادات الأفريقية على تسريع زخم التحول الهيكلي والتنمية الاقتصادية.

ويعتبر المنتدي وفقا لـ"لوفومبا" هذا العام بمثابة فرصة مثالية لإعادة النظر في النقاش حول تعليم الشباب الأفريقي وتحسين وظائفهم ومهاراتهم وقدراتهم في ضوء التغيرات الهيكلية القارية والعالمية الأخيرة.

ويشارك بفعاليات المنتدي نحو 350 مشاركًا من الشباب و ممثلي الحكومات الافريقية و القطاع الخاص، لتسليط الضوء علي امكانية توفير 25 مليون وظيفة بشكل مباشر والتأثير إيجابًا على 50 مليون شاب بحلول عام 2025.
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