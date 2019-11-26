البراءة أو العزل.. حسم مصير بقاء دونالد ترامب في السلطة الأسبوع المقبل

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن عملية عزل ترامب صارت تسيطر على اهتمام الكونجرس الأمريكي وعلى الصحافة، وذلك مع توسع اللجان المعنية بالاستماع إلى فرد مساحات أكبر لتحقيقها حول مخالفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستماع إلى شهود جدد.



ولفتت التقارير الإعلامية إلى أنه في ضوء الشهادات التي أدلى بها موظفون أمريكيون، وفي ضوء ما سيدلي به آخرون، فإن اللجان البرلمانية قد تقدّم الأسبوع المقبل تقريرها بشأن مخالفات ترامب.



ويقوم المحققون على الانتهاء من ملف سيقومون بتقديمه للجنة في الكونجرس، وعلى أساسه ستوجه اتهامًا للرئيس الأمريكي حول مخالفة مع الرئيس الأوكراني أو أنها ستقول إن الأمر لا يرقى لإتهام.



وقال رئيس اللجنة النيابية لشئون المخابرات، آدم شيف، إن الملف سيُرسل إلى اللجنة القضائية بعد عودة الكونجرس من عطلة عيد الشكر،يوم الثلاثاء المقبل، لافتا إلى أن الأدلة على ارتكاب ترامب مخالفات قوية.



وأضاف أن الخطوة المقبلة بعد عرض الملف ستكون إما إصدار قرار بأن ما فعله ترامب يتوافق مع منصب الرئاسة، أو غير ذلك مما سيطلق المسار الدستوري للعزل.



وترأس شيف جلسات استماع علنية على مدى أسبوعين، قال إنها كشفت "في وقت قصير كمّا هائلا من الأدلة"، على الرغم من محاولة ترامب وإدارته إعاقة التحقيق.

